Quecksilber auf Straße entdeckt: Spezialkräfte im Einsatz

Cheine - Sorge in Altmarkkreis Salzwedel : Im Ortsteil Cheine wurde Quecksilber auf dem dortigen Molochsberg entdeckt. Eine Bürgerinitiative kritisiert nun den Umgang mit der Situation.

Zwei Einsatzkräfte mussten dekontaminiert werden. © Screenshot/Instagram/altmarkkreissalzwedel

Das für Mensch und Umwelt giftige Schwermetall wurde bereits am 24. Februar in der Ortschaft entdeckt. Wie die Volksstimme berichtet, soll eine Spaziergängerin darauf aufmerksam geworden sein.

Wie das flüssige Metall dort hingelangen konnte, ist bislang jedoch unbekannt. Noch am selben Abend ließ der Landkreis den Stoff von einer Spezialfirma absaugen.

Bislang bleibt der Bereich jedoch noch abgesperrt. Um mögliche Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung auszuschließen, war am Samstag der CBRN-Spezialdienst des Katastrophenschutzes im Einsatz.

Nach den Messungen steht fest, dass weiterhin eine Gefahr beim Betreten des Bereichs nicht ausgeschlossen werden könne. Nach der Prüfung mussten zwei Einsatzkräfte dekontaminiert werden, hieß es weiter. Zum Schutz wurde die Absperrung verstärkt. Zudem sei ein Sicherheitsdienst vor Ort.

Die Bürgerinitiative "Saubere Umwelt & Energie Altmark" kritisiert die Handhabung mit der Situation stark. Zwischen den Reinigungsmaßnahmen soll der Bereich vorübergehend tagelang offen zugänglich gewesen sein. Unbekannte sollen die vorherigen Absperrungen entfernt haben.