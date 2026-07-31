Sichtungen explodieren: Dieses Insekt mit Gruselfaktor breitet sich immer weiter aus

Halle (Saale) - Die Gottesanbeterin breitet sich in Sachsen-Anhalt immer weiter aus.

Die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) breitet sich in Sachsen-Anhalt immer weiter aus. © Patrick Pleul/dpa

Im vergangenen Jahr wurde das Tier fast 8100 Mal gesichtet, wie das Landesamt für Umweltschutz (LAU) mitteilte. Demnach sind das so viele Beobachtungen wie nie zuvor – zum wiederholten Mal sei damit ein neuer Melderekord aufgestellt worden.

2024 seien beim LAU rund 5400 Meldungen zu dem Insekt eingegangen, 2023 waren es über 3300. Im Vergleich: 2021 waren es noch knapp 400 Meldungen gewesen.

Gottesanbeterinnen - die zur Ordnung der Fangschrecken zählen - seien inzwischen in weiten Teilen des Landes anzutreffen. Neben stabilen Vorkommen im Süden und in der Mitte Sachsen-Anhalts breitet sich die Art zunehmend auch im Norden und Nordwesten aus.

2025 habe es erstmals Hinweise bei Haldensleben, Klötze, Marienborn und in der Colbitz-Letzlinger Heide gegeben. Im Harz, im Nordharzvorland und in Teilen der nordwestlichen Altmark sei das Tier bislang nicht verbreitet.