Jeder fünfte Mensch in Sachsen-Anhalt ist von Armut bedroht

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind mehr Menschen armutsgefährdet als in den meisten anderen Bundesländern.

Die Linke will eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro sowie eine solidarische Mindestrente von 1400 Euro. (Symbolbild) © Stephanie Pilick/dpa

Im vergangenen Jahr lag die Armutsgefährdungsquote bei 21,5 Prozent, nur in Bremen war sie mir 26,7 Prozent noch höher. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Monika Hohmann (66) hervor.

"Viel zu viele Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt müssen in Armut aufwachsen. Diese Armut ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer verfehlten Politik", sagte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern (49, Die Linke).

Die Linke fordert einen Armutsgipfel des Ministerpräsidenten, um das Problem anzugehen. "Die Lösungen gegen die wachsende Armut liegen seit Jahren auf dem Tisch und müssen jetzt angegangen werden."

Die Linke will eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro, eine nach Kindesalter gestaffelte Kindergrundsicherung über mindestens 520 Euro, kostenfreies Mittagessen in Kitas und Schulen sowie eine solidarische Mindestrente von 1400 Euro.