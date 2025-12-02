Das Neunte! Hier soll das nächste Karls Erlebnis-Dorf entstehen

Wernigerode/Rövershagen - Bereits acht Erlebnis- und Erdbeer-Dörfer hat das mecklenburgische Unternehmen "Karls" in Deutschland gebaut. Folgt der nächste Standort bald in der Harzregion in Sachsen-Anhalt ?

Karls-Geschäftsführer Robert Dahl (54) zusammen mit Maskottchen "Karlchen". (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Heißer Standort-Favorit soll dabei die Stadt Wernigerode sein, berichtet die BILD. Das Medium bezieht sich dabei auf "sichere Quellen".

Eine offizielle Bestätigung seitens des Unternehmens und der Stadt Wernigerode gibt es allerdings noch nicht.

Vor allem Urlaubern an der Ostsee ist der Name "Karls" ein Begriff. Den Ursprung der Erlebnis-Dörfer und seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern).

Später folgten weitere Standorte entlang der mecklenburgischen Urlaubsregion sowie auf dem Festland. Unter anderem vor den Toren Berlins, in Döbeln (Sachsen) und seit Neuestem auch in Loxstedt (Niedersachsen).

All diese Standorte haben eines gemeinsam, was auch für Wernigerode gilt: Sie liegen in einer beliebten Urlaubsregion samt guter Anbindung zu einer nahegelegenen Autobahn.