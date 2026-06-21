Kinder verschwinden spurlos aus Wohnheim: Jäger findet sie in Wald

Gräfenhainichen - Am Sonntagmorgen spielten Djamila (9) und Mohammad (7) noch auf dem Außengelände ihres Kinderwohnheims in Möhlau, kurz darauf waren sie verschwunden. Nach über zehn Stunden das Aufatmen: Sie wurden gefunden.

Über zehn Stunden waren die Kinder verschwunden. © Montage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau; Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei erklärte, wurden die Kinder seit 10.15 Uhr vermisst.

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen führten bis zum Abend nicht zum Auffinden der beiden, woraufhin ein öffentlicher Suchaufruf gestartet wurde.

Doch schon kurz darauf kam die Entwarnung: Gegen 20.20 Uhr fand ein Jäger die Kinder in einem nahegelegenen Waldstück. "Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut", so die Polizei.