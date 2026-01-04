"Lebenssituation dramatisch verschlechtert": Berühmter Eiermann wird Deutschland bald verlassen!

Halle (Saale) - Seit Jahren begeistert Gregoire " Gregory" da Silva (46) mit dem Balancieren seines mit Eiern geschmückten Hutes die Menschen - und zwar nicht nur an seinen Hauptstandorten Halle (Saale) und Leipzig, sondern auch online über die Landesgrenzen hinaus. Aber hinter den Kulissen sah es lange nicht so gut aus für den Strahlemann.

Gregoire "Gregory" da Silva (46) ist mit seinem Eierhut berühmt geworden. © IMAGO / BeckerBredel

Mit seinem besonderen Talent hat es der aus dem westafrikanischen Benin stammende Straßenkünstler sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Trotzdem hat es der 46-Jährige nicht leicht, erleidet immer wieder Anfeindungen und sogar Angriffe.

So hatte er erst im Dezember berichtet, Deutschland endlich den Rücken kehren und am liebsten nach Portugal auswandern zu wollen. Und wie einer seiner Freunde auf Instagram erzählt, kommt nun wohl Bewegung in die Planung.

"Leider hat sich seine Lebenssituation in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Heute lebt er (Anm. d. Red.: Gregory) in einer Obdachlosenunterkunft und erhält nur sehr wenig soziale Unterstützung", so Steve Frimpong. "Zu wenig für eine würdige Ausreise und eine sichere Unterkunft im Ausland. Für ihn ist die Ausreise nach Portugal die letzte Hoffnung auf einen Neuanfang."

Aus diesem Grund wurde eine Gofundme-Spendenkampagne ins Leben gerufen, mit der Geld für die Ausreise, eine kurzzeitige Unterkunft und Unterstützung beim beruflichen Neuanfang gesammelt werden sollte: "Schon ein paar Tage Ruhe in einer Unterkunft vor Ort würden ihm helfen, wieder Kraft zu schöpfen und Perspektiven zu finden." Das Ziel: 1500 Euro.