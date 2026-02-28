Mann 20 Meter Böschung hinabgeschleudert: Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Zeitz - Am gestrigen Freitagabend kam ein Motorradfahrer kurz vor der Gemeinde Wetterzeube von der Fahrbahn ab. Aufgrund des Unfalls erlitt der 35-Jährige schwere Verletzungen.

Nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, stieß der Mann gegen einen Steinpfosten und anschließend gegen einen Baum. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 20 Uhr war der Fahrer auf der K2223 kurz vor Wetterzeube nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilte, stieß der 35-Jährige in weiterer Folge zuerst gegen einen Steinpfosten und kollidierte anschließend mit einem Baum.

"Der Mann schleuderte nach dem Aufprall circa 20 Meter eine Böschung hinab bis in den Eingangsbereich einer Gartenanlage", schilderte Sprecher Michael Ripke.

Aufgrund lebensbedrohlicher Verletzungen brachte man den 35-Jährigen mithilfe eines Rettungshubschraubers in eine Hallesche Unfallklinik. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.