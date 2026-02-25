Jetzt bewerben! Umweltpreis Sachsen-Anhalt 2026 geht in die nächste Runde

Magdeburg - Zum 30. Mal sucht die Stiftung Umwelt , Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK) nach Projekten, die sich für Umwelt- und Naturschutz im Land einsetzen.

Neben dem Umweltpreis wird auch der Umwelt-Ehrenpreis verliehen. © Sophie Kemnitz/Tag24 News

Ab sofort können sich Initiativen, Vereine, Kommunen und Unternehmen für den Umweltpreis Sachsen-Anhalt bewerben.

In diesem Jahr wird der Preis mit 35.000 Euro dotiert und steht unter dem Motto "Wir lieben Natur. Wir lieben Menschen", teilte die Stiftung am Mittwoch mit.

"Gesucht werden Projekte mit Vorbildcharakter - ob ganz praktisch draußen in der Natur, in der Umweltbildung, im sozialen Bereich mit Umweltbezug oder durch innovative technische Lösungen", hieß es weiter.

Einsendeschluss für Bewerber ist der 26. April 2026.