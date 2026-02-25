20-Jähriger in seiner Wohnung niedergestochen: Täter öffnet Polizei die Tür

Halle (Saale) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde am Dienstagabend ein 20-Jähriger in seiner eigenen Wohnung in Halle mit einem Messer angegriffen. Seine Verletzungen sind lebensbedrohlich.

Die Szenen spielten sich in einem Mehrfamilienhaus in Halle ab. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Wie Polizeisprecher Alexander Junghans erklärte, passierte die Attacke gegen 20.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in dem Stadtteil Halle-Neustadt.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich ein 20-Jähriger in seiner Wohnung mit einem 25-Jährigen gestritten. Plötzlich eskalierte die Situation und der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz griff zum Messer.

Sein Opfer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte mit mehreren Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers versehen.

Er wurde in einer Klinik notoperiert und befindet sich aktuell unter intensivmedizinischer Betreuung. "Die Verletzungen wurden als lebensbedrohlich eingestuft", so Junghans. Der 20-Jährige ist derzeit allerdings außer Lebensgefahr.

Nach dem Angriff blieb der Tatverdächtige in der Wohnung seines Opfers und öffnete der Polizei gegen 22.05 Uhr die Tür. Er wurde vorläufig festgenommen und nach richterlichem Beschluss in eine Fachklinik eingewiesen.