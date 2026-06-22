Mann begrapscht Minderjährige und prügelt sich mit Securitys

Wittenberg - Auf einer Veranstaltung in Wittenberg ( Sachsen-Anhalt ) soll ein Mann in der vergangenen Nacht mehrere junge Mädchen belästigt haben. Als diese sich an die Mitarbeiter der Security wandten, eskalierte die Situation.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr in der Nacht auf Montag. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke mitteilte, soll der Mann gegen 3 Uhr fünf Besucherinnen einer Musik-Veranstaltung auf der Dessauer Straße durch unsittliche Berührungen sexuell belästigt haben.

"Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen gaben dem Beschuldigten zu verstehen, dass er die Handlungen unterlassen soll, was jedoch nicht zum Erfolg führte", so die Hauptkommissarin.

Daraufhin hätten sich die jungen Frauen an die Security-Mitarbeiter gewandt, welche den Mann aufforderten, den Club zu verlassen. Der Beschuldigte weigerte sich jedoch, dieser Bitte nachzukommen, woraufhin die Situation eskalierte und in einer handfesten Auseinandersetzung endete.

"Gegen den 27-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung eingeleitet", erklärte die Polizeisprecherin. "Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,87 Promille."