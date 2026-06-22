Hafenbühne Tangermünde ist eröffnet: Mit Rittern, Prinzessinnen und Kokosnüssen
Tangermünde - Nach vielen Jahren Planung war der Tag der Eröffnung jetzt endlich gekommen: In der Kaiserstadt Tangermünde im Norden Sachsen-Anhalts entstand eine nagelneue Freilichtbühne. Auch das erste Sommermusical läuft schon – mit großem Erfolg!
Mit Monty Pythons "Spamalot" nach dem Kult-Film "Die Ritter der Kokosnuss" startet das Theater der Altmark in Tangermünde unter der Regie von Intendantin Dorotty Szalma in den ersten Theatersommer auf der neuen Bühne.
König Artus und seine Ritter der Tafelrunde begeben sich auf ein skurriles und urkomisches Abenteuer, um den Heiligen Gral zu finden – und nebenbei ein Musical vom Broadway aufzuführen.
Die Kulisse ist eine ganz besondere: Die Bühne wurde direkt am Hafen aufgebaut, die Zuschauer schauen auf die gut acht Meter hohe Stadtmauer, die clever ins Bühnenbild integriert wurde.
Das neunköpfige Ensemble, das von einer Live-Band, einem kleinen Chor und unzähligen Statisten unterstützt wird, singt, tanzt, reitet und kämpft unter freiem Himmel.
"Spamalot" ist verrückt, ironisch und bunt und begeisterte das Publikum am Premierenabend mit mitreißenden Songs und einer wirklich nicht ernstzunehmenden Handlung. Die Darsteller wurden immer wieder mit Szenenapplaus überhäuft und am Ende sogar mit stehenden Ovationen belohnt.
Hafenbühne Tangermünde bietet Platz für über 500 Zuschauer
Der Zuschauerraum ist gute 30 Meter breit und bietet Platz für 500 Zuschauer.
Auf dem Gelände befinden sich neben den Tribünen auch ein Gastronomieangebot, Toiletten und abseits einige Container für Technik, Garderobe und Maske.
Die Hafenbühne bleibt für die übrigen elf Vorstellungen von "Spamalot" bestehen, danach wird sie erst mal ab- und im kommenden Jahr wieder aufgebaut. Bezahlt wird das Ganze von der Stadtverwaltung.
Nach "Spamalot": Auch für 2027 wieder Sommertheater geplant
Der große Traum für alle Beteiligten wäre es, einen dauerhaften Spielort zu schaffen, der sich vielleicht von Jahr zu Jahr auch vergrößert, sagte Oberspielleitung Patricia Hachtel zu TAG24.
Kulturminister Rainer Robra (74, CDU), der neben anderen Vertretern aus Stadt und Land am Samstagabend vor Ort war, stimmte dem zu. Auch er wünscht sich eine Dauereinrichtung für die Kaiserstadt.
Dass daran auch Interesse besteht, zeigte sich noch vor Ort: Die Premiere war bis auf den letzten Platz ausverkauft, das Publikum hatte Lust auf ein ulkiges Musical und klatschte, sang und wippte begeistert mit.
Wie Tangermünders Bürgermeister Steffen Schilm (46, parteilos) exklusiv verriet: Die übrigen Vorstellungen sind bereits zu 85 Prozent verkauft. Wer König Artus, Ritter Lancelot und der Fee aus dem See bei ihren witzigen Abenteuern zusehen möchte, der muss sich sputen – bevor es im Sommer 2027 mit "Zorro" weitergeht.
Vorstellungen und Tickets findet Ihr auf der Website des Theaters.
Titelfoto: Bildmontage: Lena Schubert/TAG24, Theater der Altmark