Hafenbühne Tangermünde ist eröffnet: Mit Rittern, Prinzessinnen und Kokosnüssen

Tangermünde - Nach vielen Jahren Planung war der Tag der Eröffnung jetzt endlich gekommen: In der Kaiserstadt Tangermünde im Norden Sachsen-Anhalts entstand eine nagelneue Freilichtbühne . Auch das erste Sommermusical läuft schon – mit großem Erfolg!

Direkt am Hafen von Tangermünde entstand eine neue Theaterbühne. © Lena Schubert/TAG24

Mit Monty Pythons "Spamalot" nach dem Kult-Film "Die Ritter der Kokosnuss" startet das Theater der Altmark in Tangermünde unter der Regie von Intendantin Dorotty Szalma in den ersten Theatersommer auf der neuen Bühne.

König Artus und seine Ritter der Tafelrunde begeben sich auf ein skurriles und urkomisches Abenteuer, um den Heiligen Gral zu finden – und nebenbei ein Musical vom Broadway aufzuführen.

Die Kulisse ist eine ganz besondere: Die Bühne wurde direkt am Hafen aufgebaut, die Zuschauer schauen auf die gut acht Meter hohe Stadtmauer, die clever ins Bühnenbild integriert wurde.

Das neunköpfige Ensemble, das von einer Live-Band, einem kleinen Chor und unzähligen Statisten unterstützt wird, singt, tanzt, reitet und kämpft unter freiem Himmel.

"Spamalot" ist verrückt, ironisch und bunt und begeisterte das Publikum am Premierenabend mit mitreißenden Songs und einer wirklich nicht ernstzunehmenden Handlung. Die Darsteller wurden immer wieder mit Szenenapplaus überhäuft und am Ende sogar mit stehenden Ovationen belohnt.