Mann wird von Güterzug erfasst und stirbt noch an Unfallstelle
Dessau-Roßlau - Ein Güterzug erfasste in der Nacht zu Montag im Dessau-Roßlauer Ortsteil Rodleben einen Mann, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.
Das Unglück passierte gegen 2.30 Uhr im Bereich des Bahnübergangs Heidestraße, informierte die Polizei.
Demnach sei "eine männliche Person aus bislang ungeklärten Umständen von einem durchfahrenden Güterzug erfasst" worden, erklärte Sprecher Daniel Steinat.
Für den schwer verletzten Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.
Bisher konnte seine Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt werden.
"Die Bahnstrecke war bis circa 6.30 Uhr gesperrt", hieß es.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. In diesem Zusammenhang soll auch die Identifizierung des Mannes stattfinden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa