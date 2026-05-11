Massenschlägerei vor Spielothek: 38-Jähriger durch Messer schwer verletzt

Weißenfels - In Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung vor einer Spielothek am Sonntagabend mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Am Sonntagabend wurde ein Mann in Weißenfels bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/alexverrone

Wie Polizeisprecher Richardt Köhler mitteilte, hatten Passanten am Sonntag gegen 19.25 Uhr den Notruf gewählt und einen Streit zwischen mehreren Personen in der Merseburger Straße gemeldet.

Als Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie im Bereich des Märchenbrunnens einen schwer verletzten Mann mit einer Schnittwunde am Unterarm. Der 38 Jahre alte Rumäne wurde ins Krankenhaus gebracht.

"Ersten Ermittlungen zufolge waren zuvor auf Höhe einer Spielothek zwei Personengruppen, von insgesamt etwa 12 Personen, aufeinandergetroffen", so der Polizeisprecher. "Infolge lautstarker Streitigkeiten sei es dann zu einem Angriff mittels Messer gekommen, woraufhin alle Beteiligten den Bereich fluchtartig verließen."