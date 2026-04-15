Mit diesen neuen Produkten wollen sich Halberstädter Würstchen aus der Krise retten

Halberstadt - Die von gestiegenen Energie-, Fleisch- und Personalkosten getroffene Unternehmensgruppe rund um die Halberstädter Würstchen stellt sich breiter auf.

Das Unternehmen plant Suppen für eine Eigenmarke zu produzieren. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Unter anderem sei geplant, Suppen für eine Eigenmarke zu produzieren, sagte Sanierungsexperte Nico Kämpfert, der das Unternehmen über ein Jahr begleitet hat.

Die Produktionsgesellschaft bei Halberstädter war in einem umkämpften und auch rückläufigen Markt in Schieflage geraten. Das wegen drohender Zahlungsunfähigkeit begonnene Schutzschirmverfahren soll laut Kämpfert in 4 bis 6 Wochen beendet sein.

Halberstädter-Geschäftsführerin Silke Erdmann-Nitsch sagte, man wolle über das Stammgebiet Mitteldeutschland und die neuen Bundesländer hinaus auch in Süd- und Norddeutschland Fuß fassen.

Neben den Suppen im Glas setze das Unternehmen stärker auf Geflügelwürstchen sowie auf den Bereich der Brat- und Grillbratwürste.

Marktchancen im Ausland verspreche man sich zudem auf dem Halal-Sektor. Laut Erdmann-Nitsch wurde schon vor mehreren Jahren eine gesonderte Produktionslinie aufgebaut.