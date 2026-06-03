Traditions-Unternehmen aus dem Harz ist pleite: Wie geht es mit den Würstchen weiter?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Halberstädter Konserven GmbH hat ein Insolvenzverfahren beantragt, der Produktionsbetrieb der Harzer Würstchen steht still.

Von Dörthe Hein

Halberstadt - Die Liquidität war zuletzt schon extrem schwierig im Produktionsbetrieb der Halberstädter Würstchen, jetzt hat die Halberstädter Konserven GmbH ein Insolvenzverfahren beantragt.

Der Hersteller der Halberstädter Würstchen hat Insolvenz angemeldet.
Der Hersteller der Halberstädter Würstchen hat Insolvenz angemeldet.  © Matthias Bein/dpa

Das Amtsgericht Magdeburg ordnete eine vorläufige Insolvenzverwaltung an, wie aus dem Portal insolvenzbekanntmachungen.de hervorgeht.

Der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) zufolge steht die Produktion seit dieser Woche still. Die Geschicke liegen nun in der Hand der Magdeburger Anwältin und Sanierungsexpertin Karina Schwarz.

Die Eigentümerfamilie hatte im April mitgeteilt, sie suche für den Produktionsbetrieb der Halberstädter Würstchen samt Marke Käufer. 35 Jahre hatte sie das Unternehmen geführt.

Gärtner will Pfingstrosen für die Ewigkeit züchten: "So werde ich nicht vergessen"
Sachsen-Anhalt Gärtner will Pfingstrosen für die Ewigkeit züchten: "So werde ich nicht vergessen"

Prokuristin Silke Erdmann-Nitsch hatte gesagt: "Die Liquidität ist extrem schwierig". Die Finanzierung habe nicht funktioniert.

Die Unternehmensgruppe, zu der auch ein Hotelbetrieb gehört, hat den damaligen Angaben von Erdmann-Nitsch zufolge rund 150 Mitarbeiter.Umsatzzahlen nannte das Unternehmen nicht.

Die Unternehmensgruppe rund um die Halberstädter Würstchen war von gestiegenen Energie-, Fleisch- und Personalkosten getroffen gewesen.

Das Unternehmen hat eine mehr als 140 Jahre lange Tradition und verkauft Fleisch- und Wurstkonserven, frische Produkte sowie Suppen und Fertiggerichten.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: