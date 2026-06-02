Gerüchte stimmen: McDonald's kommt nach Gardelegen

Gardelegen - Lange war es ein Gerücht, jetzt gibt es die Bestätigung: McDonald's baut ein Restaurant in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ).

In Gardelegen baut der Fast-Food-Riese McDonald's eine neue Filiale. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Dies teilte das Unternehmen auf TAG24-Anfrage mit. "Tatsächlich entsteht derzeitig direkt an der B188 in Gardelegen ein Restaurant nach unserem aktuellsten Restaurantkonzept", sagte ein Unternehmenssprecher.

In direkter Nähe am inzwischen stillgelegten Glaswerk und gegenüber des GDL-Hotels soll das Gebäude entstehen. Dafür habe die Hansestadt eine Fläche von 3000 Quadratmetern von der Stadt aufgekauft.

Wenn alle Baumaßnahmen wie geplant verlaufen, soll einer Eröffnung "gegen Ende des Sommers" nichts im Wege stehen.

Für die zuletzt gebeutelte Region ist die Ansiedlung des Fast-Food-Riesen ein kleiner Lichtblick. Mit der Schließung des Autozulieferers "Boryszew" (BKD) und dem hiesigen Glaswerk verloren Hunderte Menschen ihren Job.