Zahl der Ein-Elternteil-Familien in Sachsen-Anhalt steigt

Magdeburg - Immer mehr Kinder in Sachsen-Anhalt wachsen bei nur einem Elternteil auf. Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen: Rund 114.000 Kinder lebten 2025 in einem alleinerziehenden Haushalt - deutlich mehr als noch vor fünf Jahren.

Immer mehr Kinder wachsen in Sachsen-Anhalt bei nur einem Elternteil auf. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2025 lebten insgesamt rund 422.000 Kinder mit ihren Eltern zusammen. Davon waren 316.000 jünger als 18 Jahre. Die Kinder verteilten sich auf rund 270.000 Familien.

Trotz des Anstiegs bei Alleinerziehenden wächst die Mehrheit der Kinder weiterhin mit zwei Elternteilen auf.

Nach Angaben des Landesamtes lebten 237.000 Kinder bei verheirateten Elternpaaren. Weitere 70.000 Kinder wohnten bei Eltern in einer Lebensgemeinschaft.

Vor fünf Jahren lebten rund 106.500 Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil. Die Zahl stieg seitdem um rund 7500. Gleichzeitig ging die Zahl der Kinder bei verheirateten Elternpaaren und in Lebensgemeinschaften leicht zurück.

Insgesamt blieb die Zahl der Kinder in Familien in Sachsen-Anhalt weitgehend stabil.