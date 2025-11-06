Herzlose Problembewältigung: Amt will Sitzbank abbauen, auf der ein Obdachloser schläft

Seit zwei Wochen schläft der obdachlose Jens Kloß im Bushäuschen in Oschatz. Jetzt soll eben diese Haltestellen-Bank verschwinden. Von Amts wegen.

Von Benjamin Schön

Oschatz - Es ist nur eine Bank, doch plötzlich steht eine Kleinstadt kopf. Seit zwei Wochen schläft der obdachlose Jens Kloß (56) im Bushäuschen an der Dresdener Straße in Oschatz (14.000 Einwohner). Jetzt soll eben diese Haltestellen-Bank verschwinden. Von Amts wegen. Immer mehr Menschen empören sich darüber. Wie herzlos kann eine Behörde sein?

Jens Kloß (56) ist eigentlich Lokrangierführer. Seitdem er auf der Straße wohnt, ist es noch schwieriger mit einem Job. © EHL Media/Dietmar Thomas Alles begann am 24. Oktober mit einer Rathaus-Mitteilung: "In der kommenden Woche wird die Sitzbank in der Bushaltestelle gegenüber der Zufahrt zur Hospitalstraße demontiert. Dabei handelt es sich um eine temporäre Maßnahme." Es folgte eine Welle der Empörung. Denn die Vermutung liegt nahe, dass sich die Behörde mit dem Bankabbau eines unansehnlichen Problems entledigen will. Schließlich nutzt Jens die überdachte Haltestelle samt Bank derzeit als Übernachtungsstätte. Sachsen-Anhalt Landtag sucht Freiwillige für Pflanzung von 11.000 Bäumen "Bank entfernen, um Obdachlosen zu entfernen ... Pfui, schämt euch", poltert ein Nutzer in den sozialen Medien. "Anstatt man den Menschen hilft, macht man ihr Leben noch schwerer", schimpft ein anderer.

Erst am Montag kamen zahlreiche Menschen zusammen, um mehr über das Problem zu erfahren. © Tafel Oschatz/Cindy Friedrich

Tafel versucht zu vermitteln