Sachsen-Anhalts Babys 2025: Diese Namen waren besonders beliebt

Magdeburg - Eltern in Sachsen-Anhalt haben ihren neugeborenen Kindern im Jahr 2025 am häufigsten die Vornamen Emilia und Noah gegeben.

Die beliebtesten Babynamen in Sachsen-Anhalt waren in 2025 Emilia und Noah. © Fabian Strauch/dpa

Die Namen landeten im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld auf dem ersten Platz. Der Name Noah ist bei den Jungs auch bundesweit Spitzenreiter, bei Mädchen ist es Sophia.

Auf Rang zwei landete in Sachsen-Anhalt Emma, gefolgt von Hannah, Mathilda und Mia. Jungs bekamen am zweithäufigsten den Namen Emil, danach folgen im Ranking die Namen Leo, Matteo und Paul.

Ob die neue Beliebtheit des Namens Leo auch mit der Namenswahl des neuen Papstes zu tun habe, sei ungewiss, teilte Bielefeld mit. Auf jeden Fall sei Leo deutlich häufiger vergeben worden als in den Vorjahren.