Nach zahlreichen Wohnungseinbrüchen: Polizei sucht Besitzer des Diebesguts

Wittenberg - Von September 2024 bis März dieses Jahres kam es entlang der A9 zu einer Vielzahl an Wohnungseinbrüchen. Nun durfte die Polizei einen Erfolg feiern.

Bei einer länderübergreifenden Durchsuchung im März fanden die Polizisten eine Vielzahl von Beweismitteln. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, war es in den vergangenen anderthalb Jahren allein im Landkreis Wittenberg zu sage und schreibe 87 Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen.

Hinzu kamen weitere Fälle entlang der A9, die sich über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus erstreckten. So habe man auch in Bayern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg derartige Fälle feststellen können.

Nach monatelangen Ermittlungen konnte sich glücklicherweise der Tatverdacht gegen eine 13-köpfige Gruppe von Rumänen erhärten. Angaben der Polizei zufolge seien die Beschuldigten im Alter von 20 bis 47 Jahren und würden in Berlin, Halle und Leipzig wohnen.

In Zusammenarbeit mit den Bundesländern Sachsen und Berlin sowie insgesamt 300 Polizisten erfolgte am 10. März schließlich ein länderübergreifender Einsatz, bei dem in Berlin, Leipzig und Halle alle Durchsuchungsbeschlüsse in die Tat umgesetzt wurden.