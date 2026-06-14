40 Zimmer und Ferienwohnungen gefällig? Hier könnt Ihr Schlossherr werden
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Von Simon Kremer
Salzatal - Mindestgebot 750.000 Euro und bezugsfrei: Das denkmalgeschützte Schloss Schochwitz im Saalekreis in Sachsen-Anhalt wird versteigert.
Nach Angaben der Deutschen Grundstücksauktionen AG hat das Schloss seine Ursprünge im 12. Jahrhundert.
Die heutige Schlossanlage sei im Wesentlichen als Renaissancebau Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden.
Die Anlage zähle zu den historisch bedeutenden Schlossanlagen im Saalekreis und sei über Jahrhunderte Sitz verschiedener Adelsfamilien gewesen.
Das Schloss verfügt den Angaben zufolge über knapp 40 Zimmer, drei Ferienwohnungen und zwei große Veranstaltungssäle, die unter anderem für Hochzeiten gemietet werden können.
Titelfoto: IMAGO / Zoonar