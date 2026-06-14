40 Zimmer und Ferienwohnungen gefällig? Hier könnt Ihr Schlossherr werden

Salzatal - Mindestgebot 750.000 Euro und bezugsfrei: Das denkmalgeschützte Schloss Schochwitz im Saalekreis in Sachsen-Anhalt wird versteigert.

Das Schloss Schochwitz sucht einen neuen Schlossherren oder eine -herrin. © IMAGO / Zoonar

Nach Angaben der Deutschen Grundstücksauktionen AG hat das Schloss seine Ursprünge im 12. Jahrhundert.

Die heutige Schlossanlage sei im Wesentlichen als Renaissancebau Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden.

Die Anlage zähle zu den historisch bedeutenden Schlossanlagen im Saalekreis und sei über Jahrhunderte Sitz verschiedener Adelsfamilien gewesen.