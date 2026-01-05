Neujahrsvorsätze umsetzen: So viele Fitnessstudios gibt es in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale) - Einer der beliebtesten Neujahrsvorsätze ist das Abnehmen oder generell der Wunsch, körperlich fitter zu werden. Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt hat sich deshalb jetzt genauer mit dem Thema Fitnessstudios im Land beschäftigt.

Im Vergleich zu 2023 gab es im vergangenen Jahr vier Sportstudios weniger. (Symbolfoto) © Bildmontage: Britta Pedersen/dpa, Sebastian Kahnert/dpa

Wer seinen inneren Schweinehund ernst nimmt und gegen ihn ankämpfen will, schließt eine Mitgliedschaft in einem der vielzähligen Fitnessstudios ab.

Sollte also nicht zu Hause trainiert werden, muss meist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abgeschlossen werden, die üblicherweise eine Mindestvertragslaufzeit besitzt.

Laut dem Amt gab es hierzulande im Jahr 2024 exakt 187 Fitnessstudios, bei denen die Menschen in Sachsen-Anhalt ihre Pfunde purzeln lassen konnten.

Die meisten davon gibt es, wenig überraschend, in den bevölkerungsreichen Großstädten Magdeburg (31 Studios) sowie Halle/Saale (20 Studios).

Das günstigste Verhältnis von Bevölkerung und Fitnesszentren habe es in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau gegeben, so die Statistiker. Dort kamen 6885 Einwohner auf ein Sportstudio.