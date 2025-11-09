Pendler aufgepasst: Bauarbeiten schränken Zugverkehr im Raum Leipzig und Halle ein

Halle (Saale) - Die DB InfraGO erneuert und modernisiert in Halle in Sachsen-Anhalt die Gleisanlagen. Das führt in der kommenden Woche zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Am Bahnknoten Halle wurden im September bereits neue Weichen verbaut. © Sebastian Willnow/dpa

Wie die Deutsche Bahn erklärte, werden die neuen Weichen an die Leit- und Sicherungstechnik des Knotens Halle angeschlossen.

Für den Softwarewechsel müssen Gleise teilweise oder vollständig gesperrt werden. "Ein Großteil der Züge kann den Hauptbahnhof nicht anfahren", hieß es.

Die Arbeiten finden vom 14. November ab 22 Uhr bis zum 17. November bis 4 Uhr statt.

In der Zeit fahren zwischen Halle-Hauptbahnhof, Halle-Nietleben, Sangerhausen, Merseburg, Halle-Trotha und Reußen keine Züge.

Ab 16. November, um 22 Uhr bis 17. November, um 4 Uhr entfallen außerdem die Verbindungen zwischen Halle-Hauptbahnhof, Niemberg, Landsberg, Schkeuditz und Leipzig/Halle Flughafen.