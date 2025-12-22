Polizei klingelt bei Verdächtigem: Farbspuren auf seinen Händen verraten ihn
Köthen - In Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist der Polizei am Wochenende ein Graffitisprayer ins Netz gegangen.
Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.20 Uhr, informierte die Leitstelle der Bahn die Bundespolizei Magdeburg über ein frisch gesprühtes Graffiti am Bahnhof Köthen.
Zeitgleich meldete ein Zeuge dem Polizeirevier der Stadt, dass er am Bahnhof Köthen aus dem Zug gestiegen sei und ihm das neue Graffiti sowie eine männliche Person aufgefallen waren, welche zügig in ein Auto stieg und den Tatort verließ.
Da der Anrufer sich das Nummernschild notiert hatte, gelang es der Polizei wenig später, die Adresse des Fahrzeughalters ausfindig zu machen.
Als die Beamten klingelten, öffnete ein 19-Jähriger die Tür, an dessen Händen und Kleidung sich frische Farbrückstände befanden, die zum zuvor gesprühten Graffiti passten. Bei der Kontrolle des Autos fanden die Polizisten zudem einen Einkaufskorb mit Spraydosen und weiteren Utensilien.
Später wurde dann noch ein auf einem Regionalexpress angebrachtes Graffiti entdeckt, das in Farbe und Form der am Köthener Bahnhof angebrachten Schmiererei entsprach. Der 19-jährige Deutsche wurde belehrt und erhielt Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Unterschlagung.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa