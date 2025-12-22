Polizei klingelt bei Verdächtigem: Farbspuren auf seinen Händen verraten ihn

Köthen - In Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist der Polizei am Wochenende ein Graffitisprayer ins Netz gegangen.

Ein Zeuge hatte den Jugendlichen am Bahnhof dabei beobachtet, wie er sich in ein Auto setzte und davonfuhr. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.20 Uhr, informierte die Leitstelle der Bahn die Bundespolizei Magdeburg über ein frisch gesprühtes Graffiti am Bahnhof Köthen.

Zeitgleich meldete ein Zeuge dem Polizeirevier der Stadt, dass er am Bahnhof Köthen aus dem Zug gestiegen sei und ihm das neue Graffiti sowie eine männliche Person aufgefallen waren, welche zügig in ein Auto stieg und den Tatort verließ.

Da der Anrufer sich das Nummernschild notiert hatte, gelang es der Polizei wenig später, die Adresse des Fahrzeughalters ausfindig zu machen.

Als die Beamten klingelten, öffnete ein 19-Jähriger die Tür, an dessen Händen und Kleidung sich frische Farbrückstände befanden, die zum zuvor gesprühten Graffiti passten. Bei der Kontrolle des Autos fanden die Polizisten zudem einen Einkaufskorb mit Spraydosen und weiteren Utensilien.