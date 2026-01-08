Haseloff will zurücktreten: Schulze soll noch vor Wahl Ministerpräsident werden

Magdeburg - Die Landtagswahlen sind noch gute neun Monate hin. Trotzdem soll Sachsen-Anhalt im Januar einen neuen Ministerpräsidenten bekommen, denn Reiner Haseloff (71, CDU) will vorzeitig auf sein Amt verzichten.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU, r.) will vorzeitig auf sein Amt verzichten und an Nachfolger Sven Schulze (46, CDU, l.) übergeben. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie die Mitteldeutsche Zeitung aus Parteikreisen erfahren haben will, will Haseloff schon in wenigen Tagen von seinem jetzigen Amt zurücktreten und seinem Nachfolger Sven Schulze (46, CDU) Platz machen.

Am Sonntag wolle sich Schulze zunächst bei der turnusmäßigen Klausurtagung im Landkreis Mansfeld-Südharz Rückendeckung für das Manöver in den eigenen Reihen sichern.

Am Montag wollen sich die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP treffen und darüber abstimmen, schreibt das Blatt.

Erst im September müssen die Bürger Sachsen-Anhalts einen neuen Landtag und somit auch einen neuen Ministerpräsidenten wählen.