Rettungshubschrauber jetzt 24/7 einsetzbar, doch Sachsen-Anhalts Norden geht leer aus

Magdeburg - Kein eigener Hubschrauber in der Altmark, dafür ein nachtflugfähiger Hubschrauber in Magdeburg – die Luftrettung in Sachsen-Anhalt soll nach Plänen des Innenministeriums reformiert werden.

Die Luftrettung soll in Sachsen-Anhalt reformiert werden. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

"Mit der Ausweitung des Rettungshubschraubers am Standort Magdeburg auf einen 24/7-Betrieb wird die notärztliche Versorgung des nördlichen Landesteils in den Nachtstunden erheblich verbessert", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

"Sachsen-Anhalt verfügt mit zukünftig zwei in Sachsen-Anhalt stationierten, rund um die Uhr im Einsatz befindlichen Rettungshubschraubern über eine der besten Versorgungen in den Nachtstunden bundesweit."

Schon seit mehreren Jahren wird in Sachsen-Anhalt darüber diskutiert, ob ein eigener Hubschrauber im Norden des Landes benötigt wird.

Insgesamt stehen derzeit drei Rettungshubschrauber zur Verfügung: zwei in Oppin bei Halle ("Christoph Sachsen-Anhalt" und "Christoph Halle") sowie einer in Magdeburg ("Christoph 36"). Doch bisher ist nur "Christoph Sachsen-Anhalt" rund um die Uhr einsatzfähig, die anderen beiden fliegen von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.

Im vergangenen Jahr wurden die drei Rettungshubschrauber insgesamt 2318 Mal alarmiert.