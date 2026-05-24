Traum wird wahr: Studentin (27) aus Sachsen-Anhalt gewinnt schwedische Insel!

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Die Hallenser Studentin Miriam (27) ist ab sofort und für ein Jahr die Besitzerin der schwedischen Insel Marsten.

Von Annika Rank

Halle (Saale) - Die Hallenser Studentin Miriam Wiskemann (27) ist ab sofort und für ein Jahr die Besitzerin der schwedischen Insel Marsten.

Miriam Wiskemann (27) ist ab sofort die "Hüterin" einer Insel in Schweden.
Miriam Wiskemann (27) ist ab sofort die "Hüterin" einer Insel in Schweden.  © privat/DPA

Hinter ihrer neuen Aufgabe steckt die internationale Kampagne "Your Swedish Island", bei der eine schwedische Tourismusagentur fünf Inseln "verlost" hatte.

Unglaublich: Miriam hat sich mit einem einminütigen Instagram-Video gegen 2241 Mitbewerber aus 100 Ländern durchgesetzt. Die anderen Gewinner stammen aus Kanada, den USA, den Niederlanden und der Schweiz.

Marsten befindet sich an der Südwestküste Schwedens und misst gerade mal 180 x 50 Meter. Die einzigen Bewohner? "Ein paar Vögel", so Miriam im Interview mit SWR3.

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Ihr Titel als "Verwalterin" sei dabei eher repräsentativ, stellt sie außerdem klar.

Sie müsse in ihrer neuen Position keine bestimmten Aufgaben erfüllen, habe auch nicht vor, für die nächsten Monate auf die Insel umzuziehen, sondern sie stattdessen ab und an mit dem Kajak zu besuchen: "Der Hauptgewinn ist mehr oder weniger die Reise dorthin." Zu ihrem Titel gab es nämlich noch einen Reisegutschein im Wert von rund 1800 Euro.

Zu Schweden gehören offiziell 267.570 Inseln.
Zu Schweden gehören offiziell 267.570 Inseln.  © 123RF/antikainen

"Ich freue mich wirklich sehr", verrät die Studentin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. "Es fühlt sich total überwältigend an, auch weil ich schon immer eine besondere Bindung zu Schweden und Skandinavien hatte."

Titelfoto: Montage privat/dpa ; 123rf/antikainen

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