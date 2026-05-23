Nach Intel-Aus: Sachsen-Anhalt kauft Industrie-Fläche zurück

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Das Land Sachsen-Anhalt hat nach der Ansiedlungsabsage von Intel das große Industriegrundstück vom US-Unternehmen zurückgekauft.

Von Simon Kremer

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt hat nach der Ansiedlungsabsage von Intel das große Industriegrundstück vom US-Unternehmen zurückgekauft.

Sachsen-Anhalt hat die Fläche, die für die Ansiedlung von Intel vorgesehen war, zurückgekauft.
Sachsen-Anhalt hat die Fläche, die für die Ansiedlung von Intel vorgesehen war, zurückgekauft.  © Peter Gercke/dpa

Wie das Finanzministerium mitteilte, sollen die Flächen in der Landeshauptstadt Magdeburg und zwei angrenzenden Gemeinden langfristig zum High-Teck-Park Sachsen-Anhalt weiterentwickelt werden.

Ziel sei die Etablierung eines international anschlussfähigen Hightech-Standortes mit Fokus auf technologieintensive Industrieansiedlungen.

Der geplante Industriepark umfasst insgesamt eine Fläche von rund 1100 Hektar.

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Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt gegeben. 

Der Chip-Hersteller hatte im Juli 2025 bekannt gegeben, doch nicht nach Magdeburg kommen zu wollen.
Der Chip-Hersteller hatte im Juli 2025 bekannt gegeben, doch nicht nach Magdeburg kommen zu wollen.  © Andrej Sokolow/dpa

Verhandelt wird derzeit etwa über eine Ansiedlung des Unternehmens FMC, das Chips für KI-Rechenzentren produzieren will. Mit dem Bund und der EU laufen Gespräche zu möglichen Förderungen.

Titelfoto: Bildmontage: Andrej Sokolow/dpa, Peter Gercke/dpa

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