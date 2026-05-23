Nach Intel-Aus: Sachsen-Anhalt kauft Industrie-Fläche zurück

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt hat nach der Ansiedlungsabsage von Intel das große Industriegrundstück vom US-Unternehmen zurückgekauft.

Sachsen-Anhalt hat die Fläche, die für die Ansiedlung von Intel vorgesehen war, zurückgekauft. © Peter Gercke/dpa

Wie das Finanzministerium mitteilte, sollen die Flächen in der Landeshauptstadt Magdeburg und zwei angrenzenden Gemeinden langfristig zum High-Teck-Park Sachsen-Anhalt weiterentwickelt werden.

Ziel sei die Etablierung eines international anschlussfähigen Hightech-Standortes mit Fokus auf technologieintensive Industrieansiedlungen.

Der geplante Industriepark umfasst insgesamt eine Fläche von rund 1100 Hektar.

Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt gegeben.