Dampfzüge, Menschenmassen, Rettungsflieger: Pfingsten auf dem Brocken

Wernigerode - Feiertag und Sonne – perfekt für eine Wanderung auf den Brocken ? Das dachten sich am Pfingstsonntag offenbar viele Menschen.

Viele Menschen nutzten das gute Wetter, um den Brocken zu besuchen. © Christian Grube

Kurz vor 10 Uhr ist auf dem Gipfel des Brockens vergleichsweise wenig los. Auf dem Weg nach oben sind bereits einige Wanderer und Radfahrer unterwegs, insgesamt bleibt die Stimmung aber noch ruhig. Nach und nach öffnen auch die Gastronomiebetriebe.

Das ändert sich um 10.39 Uhr, als der erste Dampfzug auf dem Gipfel eintrifft. Wie nach dem Öffnen von Schleusen strömen die Menschen auf das Plateau. Wir kommen mit einigen Besuchern ins Gespräch.

Warum man sich den Trubel antut? "Wir sind im Urlaub und fahren morgen nach Hause. Da wollten wir den Brocken nochmal angehen", sagt eine ältere Frau.

Ob sie die vielen Menschen auf dem Gipfel stören würden, wird Petra aus Detmold gefragt. "Naja, es ist schon viel – gerade wenn die Bahn hochkommt. Aber was soll man machen?", sagt sie.

Ein anderer Besucher erklärt, er versuche, die Menschenmassen einfach auszublenden.

Noch voller wird es, als gegen halb zwölf der zweite Zug eintrifft. Viele Besucher haben sich die Fahrt 65 Euro kosten lassen.