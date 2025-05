Sachsen-Anhalt sucht dringend Ärzte! Zuschüsse sollen Engpass mindern

Bis Juni 2026 stehen 2,52 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

"So erwarten wir in der nächsten Zeit zum Beispiel eine wahrnehmbare Versorgungsverbesserung in der Augenheilkunde in der Altmark, der Kinderheilkunde in der Börde und in verschiedenen Bereichen in der hausärztlichen Versorgung", sagte eine Sprecherin der KV.

Eine Übersicht zeigt, dass zwei Augenärzte im Landkreis Stendal von der Förderung profitieren, landesweit 24 Hausärzte in Regionen wie Bernburg, Köthen und Osterburg, Salzwedel, Sangerhausen und Zerbst. Zwei Kinderärzte im Landkreis Börde stehen auf der Liste der Förderungen sowie zwei Kinder- und Jugendpsychiater.

Den Angaben zufolge wurden insgesamt 45 Förderanträge gestellt. Davon wurden 29 positiv beschieden.

Den Grundstein für die Förderung hatte der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen des Landes Sachsen-Anhalt gelegt. Insgesamt stehen 2,52 Millionen Euro bis zum 30. Juni 2026 zur Verfügung.