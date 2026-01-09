Salzwedeler Baumkuchenbetrieb wechselt Geschäftsführung

Salzwedel - Die Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH hat zu Beginn des Jahres die Führungsspitze neu besetzt. Das Geschäft bleibt jedoch in der Familie.

Anja Bosse und Kristin Gessert (v.l.n.r.) haben die Führung der Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH übernommen. © Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH

Die Inhaber und Geschäftsführer Andreas und Roswita Bosse haben das Zepter an ihre Töchter Kristin Gessert und Anja Bosse übergeben. Der geordnete Generationswechsel habe nach Angaben des Betriebs bereits zum 1. Januar 2026 stattgefunden.

"Mit diesem Schritt bleibt das traditionsreiche Familienunternehmen auch künftig in Familienhand", hieß es weiter.

Die beiden Nachfolger sind auf ihre neue Rolle bestens vorbereitet. Seit 2022 sind die Schwestern bereits als Geschäftsführerinnen der Stendaler Landbäckerei GmbH tätig.

"Mit Anja und Kristin wissen wir das Unternehmen in guten Händen – fachlich kompetent, werteorientiert und mit einem klaren Blick für die Zukunft", so erklären Andreas und Roswita Bosse.

Trotz des Wechsels möchten die beiden neuen Geschäftsführerinnen die erfolgreiche Arbeit ihrer Eltern weiterführen. "Die Tradition, Qualität und handwerkliche Herstellung bleiben das Fundament unseres Handelns", betonen Kristin Gessert und Anja Bosse.