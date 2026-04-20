Schneller als geplant: A14 nach Brückenabriss wieder frei

Halle (Saale) - Die Autobahn 14 bei Halle ist nach einer zweitägigen Vollsperrung wieder für den Verkehr freigegeben.

Am Samstag begannen die Abrissarbeiten. © Ronny Götter/Autobahn GmbH

"Die Arbeiten konnten am heutigen Sonntag planmäßig und schneller als erwartet abgeschlossen werden", erklärte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes.

"Die A14 ist im betroffenen Abschnitt seit 17.45 Uhr in Richtung Magdeburg und seit 19.20 Uhr in Richtung Leipzig wieder befahrbar."

Eine Brücke an der Anschlussstelle Gröbers war abgerissen worden. Deshalb wurde das Autobahnteilstück zwischen den Anschlussstellen Halle/Peißen und dem Schkeuditzer Kreuz gesperrt.

Den Angaben zufolge bestehen weiterhin kleinere Einschränkungen.