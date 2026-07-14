"Sehr mangelhaft": Dieser Rastplatz bei Magdeburg fällt im ADAC-Test ab

Magdeburg - Der Rastplatz Wüstenforst an der A2 bei Burg (bei Magdeburg ) wird in einem neuen ADAC-Test nur mit "sehr mangelhaft" bewertet.

Sowohl bei den Toilettenanlagen als auch bei der persönlichen Sicherheit erhielt der Rastplatz die schlechteste Note. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Sowohl bei den Toilettenanlagen als auch bei der persönlichen Sicherheit erhielt der Rastplatz die schlechteste Note, wie der Automobilclub (ADAC) Niedersachsen/Sachsen-Anhalt mitteilte.

Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt drei Rastanlagen ohne Gastronomie geprüft. Die Rastplätze Saaleaue Süd an der A14 und Kapellenberg an der A9 erhielten demnach die Note "gut".

Der ADAC untersuchte 50 Rastanlagen ohne Gastronomie an deutschen Autobahnen. Bundesweit fällt das Testergebnis den Angaben nach deutlich schlechter aus als bei der letzten Untersuchung im Jahr 2022.

Fast die Hälfte (46 Prozent) erhielt diesmal die Noten "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft". Der Anteil guter Rastplätze sank von 40 Prozent im Jahr 2022 auf nur noch 18 Prozent.