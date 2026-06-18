Gefährliche Raupenplage: Sachsen-Anhalt investiert Million für Bekämpfung
Von Johanna Ahlsleben
Magdeburg - Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners reizen Haut und Schleimhäute und können sogar Allergien auslösen. Im Kampf gegen den Schädling bekommen Landkreise und kreisfreie Städte in Sachsen-Anhalt erneut Unterstützung vom Gesundheitsministerium.
Insgesamt eine Million Euro würden in diesem Jahr ausgezahlt, teilt das Ministerium in Magdeburg mit.
Finanzielle Hilfe erhalten demnach die Städte Dessau-Roßlau, Magdeburg, Halle sowie die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Börde, Stendal, Wittenberg und der Altmarkkreis Salzwedel.
Bezuschusst wird etwa der Einsatz von Bioziden und Fadenwürmern oder auch, wenn Fachfirmen die Nester absaugen.
"Der Eichenprozessionsspinner ist nicht nur ein Forstschädling, sondern gefährdet bei intensivem Befall im öffentlichen Grün und in Gärten auch die Gesundheit von Menschen", sagt Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (64, SPD).
Stark betroffene Kommunen könnten sich der Ministerin zufolge eine Bekämpfung im notwendigen Umfang nicht leisten. Das Land hilft seit 2019 mit einem Zuwendungsprogramm finanziell bei der Bekämpfung.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa