Gefährliche Raupenplage: Sachsen-Anhalt investiert Million für Bekämpfung

Magdeburg - Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners reizen Haut und Schleimhäute und können sogar Allergien auslösen. Im Kampf gegen den Schädling bekommen Landkreise und kreisfreie Städte in Sachsen-Anhalt erneut Unterstützung vom Gesundheitsministerium.

Der Eichenprozessionsspinner kann die Gesundheit von Menschen gefährden. © Patrick Pleul/dpa

Insgesamt eine Million Euro würden in diesem Jahr ausgezahlt, teilt das Ministerium in Magdeburg mit.

Finanzielle Hilfe erhalten demnach die Städte Dessau-Roßlau, Magdeburg, Halle sowie die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Börde, Stendal, Wittenberg und der Altmarkkreis Salzwedel.

Bezuschusst wird etwa der Einsatz von Bioziden und Fadenwürmern oder auch, wenn Fachfirmen die Nester absaugen.

"Der Eichenprozessionsspinner ist nicht nur ein Forstschädling, sondern gefährdet bei intensivem Befall im öffentlichen Grün und in Gärten auch die Gesundheit von Menschen", sagt Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (64, SPD).