Von einfahrendem Zug erfasst: Frau verstirbt an Unfallstelle
Zerbst (Anhalt) - Am Donnerstag wurde eine Frau in Zerbst bei einem Zugunglück so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.
Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, sei es gegen 12.50 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Zerbst zu dem Unfall gekommen.
An den Gleisen der Bahnstrecke zwischen Dessau und Magdeburg wurde die Frau von einem einfahrenden Zug erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort ihren Verletzungen erlag.
Wie es zu dem Unfall kam, sei bisher noch unklar.
Des Weiteren sei auch die Identität des Opfers zum aktuellen Standpunkt unbekannt, so die Polizei.
Die Bahnstrecke wurde von 12.56 bis 16.20 Uhr gesperrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identifizierung der Frau auf.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa