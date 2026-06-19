Von einfahrendem Zug erfasst: Frau verstirbt an Unfallstelle

Zerbst (Anhalt) - Am Donnerstag wurde eine Frau in Zerbst bei einem Zugunglück so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Aufgrund des Unfalls wurde die Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, sei es gegen 12.50 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Zerbst zu dem Unfall gekommen.

An den Gleisen der Bahnstrecke zwischen Dessau und Magdeburg wurde die Frau von einem einfahrenden Zug erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort ihren Verletzungen erlag.

Wie es zu dem Unfall kam, sei bisher noch unklar.

Des Weiteren sei auch die Identität des Opfers zum aktuellen Standpunkt unbekannt, so die Polizei.