Sexueller Übergriff in der Nacht: Täter zerrt Frau in Hinterhalt
Halle (Saale) - Eine Frau wurde in der Nacht zu Samstag in Halle (Sachsen-Anhalt) zum Opfer von sexuellen Übergriffen.
Die Frau war zwischen 1 und 2 Uhr im Bereich Große Ulrichstraße/Große Nikolaistraße unterwegs, als sie der Unbekannte ansprach. Dann zog er sie gegen ihren Willen über die Große Steinstraße und Neunhäuser Straße in die Brüderstraße, erklärte der Polizeisprecher Alexander Junghans.
"Dort kam es zu sexuellen Übergriffen sowie Bedrohungen", hieß es weiter.
Im Anschluss flüchtete der Mann über den Marktplatz in Richtung Große Ulrichstraße.
Die Frau beschrieb ihren Täter der Polizei wie folgt:
- männlich, südländisches Erscheinungsbild
- etwa 20 Jahre alt
- circa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur
- schwarze Haare, Dreitagebart
- Kleidung: schwarzes Basecap (nach hinten getragen), schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen, schwarze Schuhe
Auffällig ist ein Tattoo am rechten Arm mit senkrechtem Schriftzug.
Die Polizei sucht nun nach dem Mann, welcher nur gebrochenes Deutsch gesprochen hatte. Zeugen, die in der Nacht in dem beschriebenen Bereich unterwegs waren und etwas Verdächtiges beobachten konnten, oder Hinweise zum Täter haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0345/2242000 zu melden.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa