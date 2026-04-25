Sexueller Übergriff in der Nacht: Täter zerrt Frau in Hinterhalt

Halle (Saale) - Eine Frau wurde in der Nacht zu Samstag in Halle ( Sachsen-Anhalt ) zum Opfer von sexuellen Übergriffen.

Der Mann zerrte die Frau in den Hinterhalt und verging sich an ihr. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Frau war zwischen 1 und 2 Uhr im Bereich Große Ulrichstraße/Große Nikolaistraße unterwegs, als sie der Unbekannte ansprach. Dann zog er sie gegen ihren Willen über die Große Steinstraße und Neunhäuser Straße in die Brüderstraße, erklärte der Polizeisprecher Alexander Junghans.

"Dort kam es zu sexuellen Übergriffen sowie Bedrohungen", hieß es weiter.

Im Anschluss flüchtete der Mann über den Marktplatz in Richtung Große Ulrichstraße.

Die Frau beschrieb ihren Täter der Polizei wie folgt:

männlich, südländisches Erscheinungsbild

etwa 20 Jahre alt

circa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur

schwarze Haare, Dreitagebart

Kleidung: schwarzes Basecap (nach hinten getragen), schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen, schwarze Schuhe

Auffällig ist ein Tattoo am rechten Arm mit senkrechtem Schriftzug.