Kita, Autos und Lagerhalle abgefackelt: Spuren im Schnee führen Ermittler zu Feuerteufel von Wittenberg

Wittenberg - In der Nacht auf den 3. Januar brannte eine Kindertagesstätte in der Lerchenbergstraße in Wittenberg. An der Einrichtung entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 500.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Als in der Nacht auf Mittwoch dann noch vier Autos sowie eine Lagerhalle in Flammen aufgingen, folgte die Polizei den Hinweisen eines Zeugen und stieß dabei auf Spuren im Schnee, die zum vermeintlichen Täter führten.

Ein Zeuge hatte einen auf einem Damenfahrrad flüchtenden Mann in der Nähe eines brennenden Autos gesehen und die Polizei alarmiert. (Symbolbild) © Leipzig FireFighter

"Beim Erblicken des Funkstreifenwagens ergriff die Person umgehend die Flucht, konnte jedoch kurz darauf gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden", teilte Frank Pieper, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, mit. "Bei der Durchsuchung der Person konnten unter anderem mehrere Feuerzeuge, Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Es erfolgte die vorläufige Festnahme des Mannes."

In der Nähe fanden die Beamten zudem ein Damenfahrrad, mit dem der Zeuge den Feuerteufel hatte davon radeln sehen.

Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 35-Jährigen aufgrund eines Vergleichs der Schuhabdruck- und Reifenspuren im Schnee mit denen an der abgefackelten Kindertagesstätte.

Am Mittwochmittag schlugen die Ermittler daraufhin zu und durchsuchten die Wohnung des Tatverdächtigen in der Berliner Straße in Wittenberg.