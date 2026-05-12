Sorge bei Mäc Geiz: Discounter stellt Insolvenzantrag
Landsberg - Die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH hat beim Amtsgericht Halle (Saale) einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung eingereicht. Die entsprechende Mitteilung wurde auf der offiziellen Website Insolvenzbekanntmachungen.de veröffentlicht.
Ende Februar wurde bekannt, dass der Non-Food-Discounter Mäc Geiz einen neuen Eigentümer erhält.
Die Kodi Beteiligungs GmbH, Muttergesellschaft des Wettbewerbers Kodi, übernahm das Unternehmen mit rund 1200 Mitarbeitenden. Beide Marken sollten bestehen bleiben. Das passt insofern, als Kodi vor allem im Westen aktiv ist, während Mäc Geiz mit Sitz in Landsberg (Sachsen-Anhalt) den Osten Deutschlands mit günstigen Alltagswaren wie Drogerie- und Haushaltsartikeln versorgt.
Nun hat sich die Lage jedoch zugespitzt. So hat Mäc Geiz Insolvenz angemeldet.
Betroffen sind sowohl die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH als auch die Verwaltungsfirma MTH Retail Services (Germany) GmbH. Beide streben eine Neuaufstellung im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens an.
Dabei bleibt die Geschäftsführung im Amt, wird aber von einem externen Sanierungsexperten begleitet. Ein vom Gericht eingesetzter Sachwalter überwacht den Prozess und schützt die Interessen der Gläubiger.
Beschäftigte erhalten Insolvenzgeld
Der Betrieb in den mehr als 180 Filialen soll zunächst ohne Einschränkungen weitergeführt werden. Nach Angaben des Unternehmens macht die angespannte wirtschaftliche Lage jedoch eine umfassende Neuausrichtung notwendig. Im Zuge dessen könnten auch einzelne Standorte geschlossen werden.
Alle Filialen sollen nun auf ihre Wirtschaftlichkeit und Rentabilität geprüft werden. Welche Geschäfte konkret betroffen sein könnten, steht bislang noch nicht fest. Die Beschäftigten erhalten für die kommenden drei Monate Insolvenzgeld.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa