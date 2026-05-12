Sorge bei Mäc Geiz: Discounter stellt Insolvenzantrag

Landsberg - Die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH hat beim Amtsgericht Halle (Saale) einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung eingereicht. Die entsprechende Mitteilung wurde auf der offiziellen Website Insolvenzbekanntmachungen.de veröffentlicht.

Mäc Geiz musste Insolvenz anmelden. © Elisa Schu/dpa

Ende Februar wurde bekannt, dass der Non-Food-Discounter Mäc Geiz einen neuen Eigentümer erhält.

Die Kodi Beteiligungs GmbH, Muttergesellschaft des Wettbewerbers Kodi, übernahm das Unternehmen mit rund 1200 Mitarbeitenden. Beide Marken sollten bestehen bleiben. Das passt insofern, als Kodi vor allem im Westen aktiv ist, während Mäc Geiz mit Sitz in Landsberg (Sachsen-Anhalt) den Osten Deutschlands mit günstigen Alltagswaren wie Drogerie- und Haushaltsartikeln versorgt.

Nun hat sich die Lage jedoch zugespitzt. So hat Mäc Geiz Insolvenz angemeldet.

Betroffen sind sowohl die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH als auch die Verwaltungsfirma MTH Retail Services (Germany) GmbH. Beide streben eine Neuaufstellung im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens an.