Störaktionen beim CSD: Rechte Gruppen und ausgelegte Schrauben in Wernigerode

Wernigerode - Der Christopher Street Day (CSD) in Wernigerode ( Landkreis Harz ) ist von Störaktionen und einer angespannten Stimmung begleitet worden.

Am Samstag fand der 4. Christopher Street Day in Wernigerode statt. (Archivfoto) © Matthias Bein/dpa

Wie der Veranstalter auf Anfrage mitteilte, wurden entlang der Demonstrationsstrecke Schrauben verteilt, zudem zeigten rechte Gruppen Präsenz am Rande der Veranstaltung.

Die Schrauben hätten zunächst eingesammelt werden müssen, bevor der Demonstrationszug die Strecke passieren konnte, sagte Falko Jentsch vom veranstaltenden CSD Magdeburg.

Es habe sich um schwarze Schnellbauschrauben gehandelt, die auf dem Asphalt nur schwer zu erkennen gewesen seien.

Nach seiner Einschätzung bestand dadurch ein Verletzungsrisiko für Teilnehmer und Fahrzeuge.

An dem Umzug beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren rund 350 Menschen. Der Demonstrationszug verlief zunächst dennoch ohne größere Zwischenfälle.