46-Jähriger pennt in historischem Schlosshof ein - und steckt in der Klemme

Merseburg - Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Merseburg ( Sachsen-Anhalt )!

Im Merseburger Schlosshof wurde am Freitagabend ein Mann eingesperrt, der dort eingeschlafen war. © IMAGO / Zoonar

Ein 46-jähriger Mann hatte in der Stadt im Saalekreis am Freitagabend gegen 23 Uhr die 110 gewählt.

Jedoch nicht aufgrund einer Straftat, sondern weil er sich selbst in einer misslichen Lage befunden hatte.

"Er teilte mit, dass er sich im Schlosshof am Domplatz befinde und eingesperrt sei", sagte Polizeisprecher Michael Ripke am Samstag. "Dort habe er sich am Abend mit Freunden aufgehalten und sei eingeschlafen."

Als er wieder munter wurde, habe von seinen Bekannten jede Spur gefehlt. Und das große Eisentor zum Schlosshof sei verschlossen gewesen. Und er darin gefangen.