Straßenbau-Firmen im Visier: Wurden Preise im Vorfeld abgesprochen?

Magdeburg - Nach Preisabsprachen von Straßenbaufirmen werden in Sachsen-Anhalt Schadenersatzforderungen geprüft und teilweise bereits geltend gemacht.

Der Landkreis Stendal hat bereits Schadensersatzforderungen bei Straßenbau-Firmen gestellt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Landkreis Stendal hat entsprechende Forderungen an zwei Firmen gestellt, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Olaf Meister (54, Grüne) hervorgeht.

Auch bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt würden Schadenersatzansprüche geprüft, heißt es darin. "Deren konkrete Höhe kann derzeit noch nicht beziffert werden."

Das Land hat den Angaben zufolge insgesamt 15 Verträge mit drei betroffenen Firmen geschlossen.

Das Gesamtvolumen liegt bei rund vier Millionen Euro.