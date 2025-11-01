Pflegekräfte in Sachsen-Anhalt erhalten mehr Geld

Magdeburg/Berlin - Dringend gesuchte Pflegekräfte werden in Sachsen-Anhalt besser bezahlt.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1,50 Euro gestiegen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind im Vergleich zum Vorjahr von 22,02 auf 23,53 Euro gestiegen, wie Daten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) ergeben.

Er vertritt auch die Pflegekassen und legt jährlich eine Berechnung der Löhne vor.

Verbandschef Oliver Blatt sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Pflegekräfte können sich insgesamt darauf verlassen, dass sie fair bezahlt werden."

Was für sie gut sei, habe aber auch eine Kehrseite. "Infolge der Lohnanpassungen werden die Eigenanteile der Pflegeheimbewohner erneut deutlich steigen."

Die Politik müsse endlich Wege aufzeigen, um höhere Belastungen zu begrenzen.