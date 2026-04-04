Täter-Opfer-Ausgleich: 583 Fälle in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung – Täter und Opfer können in Sachsen-Anhalt im moderierten Gespräch eine Wiedergutmachung erarbeiten. Was aber, wenn die Tat digital geschehen ist?

Bei einem Täter-Opfer-Ausgleich können sich beide Seiten aussprechen und eine gemeinsame Einigung finden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 583 Mal genutzt worden. Im Vorjahr seien bei den Schlichterinnen 591 Fälle gelandet, davon hätten 270 den Bereich des Jugendstrafrechts betroffen, sagte die Koordinatorin für den Täter-Opfer-Ausgleich in Sachsen-Anhalt, Jennifer Schmidt, vom Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung.

Mit Abstand am häufigsten geht es um Körperverletzung, im vergangenen Jahr waren das 46 Prozent der Fälle. Häufig sind auch Delikte wie Diebstahl, Betrug, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Nötigung.

Ob es zu einem Täter-Opfer-Ausgleich kommt, entscheidet in der Regel die Staatsanwaltschaft. Diese nutze das Verfahren in der Regel noch zu selten, schätzt Schmidt ein. Anregen können ein solches Verfahren aber auch die Polizei, Rechtsanwälte oder die Betroffenen selbst.

Das Opfer kann dem Täter seine Gefühle und Ängste deutlich machen. Am Ende kann eine Entschuldigung, eine Geldzahlung oder eine Arbeitsleitung als Wiedergutmachung stehen.

Durch die mögliche Einigung auf Schmerzensgeld oder Schadenersatz könne zudem eine Zivilklage umgangen werden, betont Schmidt.