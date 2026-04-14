Tagelange Vollsperrung auf A14: Darauf müsst Ihr achten

Halle (Saale) - Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am kommenden Wochenende auf der Autobahn 14 bei Halle auf Umleitungen achten. Zwischen den Anschlussstellen Halle/Peißen und Schkeuditzer Kreuz soll in beide Richtungen ab Freitagabend um 20 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Die A14 soll zwischen den Anschlussstellen Halle/Peißen und Schkeuditzer Kreuz für mehrere Tage voll gesperrt werden. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, werde die Sperrung voraussichtlich bis Sonntagabend um 22 Uhr bestehen bleiben.

Während die Fahrbahnen voll gesperrt sind, soll den Angaben nach die Brücke an der Anschlussstelle Gröbers abgerissen werden.

Entsprechend sollen auch diese Anschlussstelle und die Auffahrt an der Anschlussstelle Halle-Ost in Fahrtrichtung Dresden gesperrt werden. Die Ausfahrten der Anschlussstelle Wiedemar werden in diesem Zeitraum demnach ebenfalls in beide Richtungen gesperrt.

Umleitungen seien jeweils ausgeschildert. So werde der Verkehr auf der A14 in Richtung Dresden an der Anschlussstelle Halle/Peißen abgeleitet und über die Bundesstraße 100 in Richtung Bitterfeld und weiter zur Autobahn 9 geleitet.

Der Verkehr in Richtung Magdeburg werde am Schkeuditzer Kreuz zunächst auf die A9 geleitet und anschließend auf die B100 umgelenkt.