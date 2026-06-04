True-Crime-Fans aufgepasst: Die Polizei bittet euch um Hilfe

Halle (Saale) - Die Landespolizei Sachsen-Anhalt geht neue Wege beim Versuch, ungelöste Kriminalfälle, sogenannte Cold Cases, endlich aufzuklären. Bei einem "True-Crime-Hackathon" sollen interessierte Zivilisten mit verschiedensten Hintergründen anhand realer Fälle mit ihren Ermittlungsansätzen dazu beitragen, endlich Licht ins Dunkle zu bringen.

Sachsen-Anhalts Landespolizei sucht kreative Köpfe, um neue Ansätze in der Ermittlungsarbeit zu finden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Begriff "Hackathon" stammt aus der IT-Branche und ist eine Kombination aus "Hacking" und "Marathon". Zumeist arbeiten Menschen mit verschiedenen Expertisen dabei gemeinsam an bestimmten Herausforderungen, mit dem Ziel, innovative Lösungen zu entwickeln.

"Oftmals braucht es einen neuen Blick auf bekannte Fakten", erklärt Polizeioberrat Henry Dieringer, als Leiter der Projektgruppe. "Mit dem True-Crime-Hackathon möchten wir das Wissen und die Kreativität engagierter Menschen nutzen, um Ermittlungen neue Ansätze zu geben."

Die Teilnehmenden sollen dabei über zehn Stunden hinweg an anonymisierten Cold Cases sowie an Fällen aus den Bereichen Cybercrime und Personenfahndung arbeiten.