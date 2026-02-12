62-Jähriger kracht mit VW gegen Baum und stirbt noch an der Unfallstelle

Zörbig - Tragischer Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Am Mittwochmittag kam ein 62-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und verunglückte tödlich.

Der Mann (†62) verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der Mann war kurz vor 12 Uhr mit seinem VW von Großzöberitz kommend in Richtung Zörbig unterwegs. "Aus bisher nicht geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum", bestätigte Polizeisprecherin Laura Feix.

Für den Mann aus Anhalt-Bitterfeld kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Straße musste für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden.

Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.