Rettungswagen kracht während Einsatz mit Toyota zusammen: Patientin muss umgeladen werden

Meitzendorf - Während einer Einsatzfahrt ist am Montagabend ein Rettungswagen auf der B189 bei Meitzendof ( Landkreis Börde ) mit einem Toyota zusammengestoßen.

Die Patientin im Rettungswagen musste auf ein neues Einsatzfahrzeug warten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der 42-jährige Fahrer des Rettungswagens war gegen 21 Uhr samt Blaulicht und Sirene gerade dabei von Meitzendorf kommend auf die B189 abzubiegen. Sein Ziel war die Uniklinik in Magdeburg.

Vor ihm befand sich eine Frau mit ihrem Toyota, welche vorbildlich Platz gemacht hatte. Sie fuhr ihren Wagen an die rechte Straßenseite, um dem Rettungswagen nicht im Weg zu stehen.

Jedoch verschätzte sich der 42-Jährige beim Vorbeifahren und berührte mit seinem Einsatzfahrzeug das linke Hinterrad des Autos, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Der Rettungswagen sowie der Toyota wurden beschädigt. Letzterer so stark, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.