BMW kracht gegen Baum: Fahrerin erleidet schwere Verletzungen

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in der Altmark bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ihr BWM krachte bei Kuhfelde gegen einen Baum.

Von Robert Lilge

Kuhfelde - Am Dienstagvormittag ist eine Autofahrerin in der Nähe von Kuhfelde (Altmarkkreis Salzwedel) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Die Fahrt der BMW-Fahrerin endete an einem Straßenbaum.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier des Altmarkkreises Salzwedel berichtet, war die 59-Jährige gegen 10.15 Uhr auf der B248 in Richtung Salzwedel unterwegs.

Dabei sei sie nach links von der Straße abgekommen, habe zunächst einen Jungbaum umgefahren, ehe ihre Fahrt an einem ausgewachsenen Baum endete.

Ihr BMW krachte frontal in diesen hinein.

Die Fahrerin habe dabei schwere Verletzungen erlitten, hieß es. In Lebensgefahr schwebe sie jedoch nicht.

Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte sie in das Klinikum nach Salzwedel.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der BMW konnte nur noch abgeschleppt werden.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

