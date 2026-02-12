Auto kracht in E-Scooter: Mann erleidet schwere Verletzungen

Halberstadt - Der Fahrer eines E-Scooters ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Halberstadt ( Landkreis Harz ) schwer verletzt worden.

In Halberstadt ist am Donnerstagmorgen ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. © Polizeirevier Harz

Der 56-Jährige wollte gegen 7.50 Uhr die Kreuzung Braunschweiger Straße/Am Burchardianger überqueren.

Gleichzeitig kam ein Auto mit einer 59-Jährigen hinter dem Steuer von rechts auf ihn zu. Dabei habe die Frau den vorfahrtsberechtigten Scooter-Fahrer übersehen, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Ein Zusammenstoß konnte von beiden nicht mehr vermieden werden, hieß es.

Für den Mann ging es anschließend in ein Krankenhaus. Er soll bei dem Vorfall schwere Verletzungen erlitten haben.

Das Auto der Frau wurde beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Schaden in Höhe von 2500 Euro entstanden.