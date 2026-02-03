A36 bis zum Nachmittag gesperrt: Laster kippt auf Fahrbahn um

Am Dienstag musste die A36 zwischen den Anschlussstellen Hoym und Quedlinburg gesperrt werden. Ein Laster ist während eines Unfalls auf die Seite gekippt.

Von Robert Lilge

Hoym/Quedlinburg - Die A36 musste am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Hoym und Quedlinburg Ost wegen eines Lkw-Unfalls komplett gesperrt werden.

Für die Bergung muss die komplette Fahrbahn gesperrt werden.

Wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, blockiert ein quer liegender Lebensmittel-Laster die Fahrbahn in Richtung Niedersachsen.

Demnach soll der 41-jährige Fahrer aus dem Kosovo mit seinem Sattelzug nach rechts von der Straße abgekommen sein.

Anschließend durchquerte er den Böschungsgraben und versuchte wieder zurück auf die Autobahn zu gelangen. Dabei kippte das tonnenschwere Gefährt auf die Seite.

Der Mann soll bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten haben. Nachdem er durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden konnte, ging es für ihn weiter in ein Krankenhaus.

Für die Bergung musste der Bereich komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird seitdem an der Anschlussstelle Hoym abgeleitet. Nach derzeitigem Stand soll die Blockade bis in den frühen Nachmittag andauern.

